Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Невзорова
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста Александра Невзорова (включен в РФ в список СМИ-иностранных агентов). Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Согласно материалам дела, Невзоров совершил противоправные деяния по мотивам политической ненависти в период с 9 марта по 30 мая нынешнего года, находясь «в неустановленном месте за пределами России». Речь идёт о публикациях журналиста в соцсетях и размещении роликов на видеохостинге YouTube.
Как говорится в сообщении надзорного ведомства, материалы «содержали под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военными родильного дома в Мариуполе и мирных граждан в Буче Киевской области Украины».
Дело в заочной форме будет рассматривать Басманный районный суд Москвы. Ранее он же выдал санкцию на заочный арест Невзорова, которого объявили в розыск. Журналист ранее уехал из России. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины.
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