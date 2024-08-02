Генпрокуратура РФ увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

Завалунов, находясь на заседании профильного комитета Совета федерации, заявил, что несмотря на то, что закон отвечает сложившейся в стране политической ситуации, он дает полиции полномочия проникать в жилище без согласия проживающих там лиц. При этом учитывается только тот факт, что у полиции есть основания полагать, что там находится «контролируемое лицо».

В связи с этим Генпрокуратура считает, что здесь есть риск нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища.

Ранее Госдума одобрила закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вступившие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Закон приняли 31 июля на пленарном заседании нижней палаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



