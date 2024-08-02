Генпрокуратура РФ увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам
Генпрокуратура выразила опасения, что расширение полномочий полицейских в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных граждан России, заявил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов. Его слова приводит «Коммерсант».
Завалунов, находясь на заседании профильного комитета Совета федерации, заявил, что несмотря на то, что закон отвечает сложившейся в стране политической ситуации, он дает полиции полномочия проникать в жилище без согласия проживающих там лиц. При этом учитывается только тот факт, что у полиции есть основания полагать, что там находится «контролируемое лицо».
В связи с этим Генпрокуратура считает, что здесь есть риск нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища.
Ранее Госдума одобрила закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вступившие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Закон приняли 31 июля на пленарном заседании нижней палаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru