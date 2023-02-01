Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Форум свободной России»

Деятельность в России литовской организации «Форум свободной России» признана нежелательной, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Медуза»

В ведомстве указали, что деятельность иностранной неправительственной организации «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

«По результатам изучения поступивших материалов... принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияНКОГенпрокуратура Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры