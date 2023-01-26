Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Медуза»
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза») (Латвийская Республика), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
«Информация направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и обнародования», - добавили в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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