Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Медуза»

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза») (Латвийская Республика), сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Информация направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и обнародования», - добавили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИноагентыРоссияГенпрокуратура Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры