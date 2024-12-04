Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией The Satanic Temple

Как отмечается, такое решение было принято из-за того, участники The Satanic Temple занимаются дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей, а также, используя сатанинскую символику, занимаются продвижением оккультной идеологии.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что, указанная структура, негативно высказывается о СВО, призывает к свержению конституционного строя в РФ и разместила на своем сайте информацию о сборе средств для Вооруженных сил Украины.

Ранее деятельность польской организации Belsat признали нежелательной на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

