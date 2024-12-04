Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией The Satanic Temple
Международная организация The Satanic Temple («Храм Сатаны») была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории страны, сообщает сайт ведомства.
Как отмечается, такое решение было принято из-за того, участники The Satanic Temple занимаются дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей, а также, используя сатанинскую символику, занимаются продвижением оккультной идеологии.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что, указанная структура, негативно высказывается о СВО, призывает к свержению конституционного строя в РФ и разместила на своем сайте информацию о сборе средств для Вооруженных сил Украины.
Ранее деятельность польской организации Belsat признали нежелательной на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru