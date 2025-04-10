Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность неправительственной организации Hope Harbor Society из США. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Структура была создана в январе прошлого года, чтобы объединить сторонников оппозиционных блоков «для борьбы с действующей властью в России». Участники НПО организуют, проводят и координируют антироссийские акции в разных странах, демонстрируя при этом символику запрещенных в РФ формирований.
«Общество активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных Силах Российской Федерации Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными... организациями», - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ранее ведомство признало нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий, пишет 360.ru.
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