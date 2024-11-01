Генпрокуратура РФ назвала число сбежавших за границу преступников
Число неразысканных преступников, которые скрываются от российского правосудия и следствия за границей, за шесть месяцев 2024 года увеличилось на 6,5% - до 40,4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что в основном это лица, которые разыскиваются за совершение криминальных посягательств на общественную безопасность в составе незаконных вооруженных формирований, за незаконный оборот наркотиков, за преступления против личности, а также в сфере экономики.
В ведомстве добавили, что в 2023 году было установлено местонахождение 37,4 тысячи сбежавших, а за первые шесть месяцев 2024 года – 18,2 тысячи лиц.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов указал на низкую раскрываемость данного вида преступлений - не более 27% за последние годы, а в 2024 году всего 25,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru