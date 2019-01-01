Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа
В аэропорту Шереметьево в связи с систематическими задержками выдачи багажа комиссия Генпрокуратуры проводит проверку. Как отмечает RT, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Помимо этого, в Генпрокуратуре подчеркнули, что заявлениям пассажиров уже возбуждено 18 административных дел.
Напомним, накануне «Ведомости» сообщили о новом коллапсе с багажом в Шереметьеве. По информации источника, в пресс-службе аэропорта заявили, что полчаса не работала багажная лента. Сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали газете «Ведомости», что за субботу и воскресенье 9 тысяч единиц багажа не были отправлены по назначению. В пресс-службе настаивают, что скопилось лишь 1,5 тысячи единиц, и винят в этом непогоду, из-за которой была задержана часть рейсов.
В начале июня министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что московский аэропорт «Шереметьево» пытается справиться с ситуацией задержки выдачи и отправки багажа. По его словам, для этого воздушная гавань привлекла дополнительные силы, сообщает РИА Новости. Министр отмечал, что на тот момент неразобранными оставались около 1 тонны багажа.
О проблемах с выдачей багажа на некоторых рейсах Шереметьева стало известно 1 июня
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