Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа

В аэропорту Шереметьево в связи с систематическими задержками выдачи багажа комиссия Генпрокуратуры проводит проверку. Как отмечает RT, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо этого, в Генпрокуратуре подчеркнули, что заявлениям пассажиров уже возбуждено 18 административных дел.

Напомним, накануне «Ведомости» сообщили о новом коллапсе с багажом в Шереметьеве. По информации источника, в пресс-службе аэропорта заявили, что полчаса не работала багажная лента. Сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали газете «Ведомости», что за субботу и воскресенье 9 тысяч единиц багажа не были отправлены по назначению. В пресс-службе настаивают, что скопилось лишь 1,5 тысячи единиц, и винят в этом непогоду, из-за которой была задержана часть рейсов.