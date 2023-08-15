Генпрокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане

В частности, речь идёт о проверке «исполнения законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях».

Кроме представителей ведомства в список проверяющих вошли специалисты от МЧС РФ, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

«Будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населённых пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений», - указали в генпрокуратуре.

Ранее взрыв и пожар произошли на заправке в Махачкале, по последним данным погибли 35 человек, возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».