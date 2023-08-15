Генпрокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в республике Дагестане после трагедии в Махачкале, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идёт о проверке «исполнения законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях».
Кроме представителей ведомства в список проверяющих вошли специалисты от МЧС РФ, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.
«Будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населённых пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений», - указали в генпрокуратуре.
Ранее взрыв и пожар произошли на заправке в Махачкале, по последним данным погибли 35 человек, возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru