Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов Госдумы по Чубайсу

Напомним, Луговой и Картаполов направили обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» в отношении Чубайса.

Картаполов заявил, что в его распоряжении имеется соответствующий документ от Генпрокуратуры.

Ранее бывший генпрокурор России, заслуженный юрист Валентин Степанков заявил, что если Чубайсу предъявят обвинение, можно будет говорить о его экстрадиции, однако власти страны, где он сейчас проживает, вряд ли выдадут его России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

