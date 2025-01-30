Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов Госдумы по Чубайсу

Генпрокуратура проведет проверки по факту обращения депутатов Госдумы Андрея Лугового и Андрея Картаполова по экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Об этом со ссылкой на главу комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова сообщило издание РБК.

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Напомним, Луговой и Картаполов направили обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» в отношении Чубайса.

Картаполов заявил, что в его распоряжении имеется соответствующий документ от Генпрокуратуры.

Ранее бывший генпрокурор России, заслуженный юрист Валентин Степанков заявил, что если Чубайсу предъявят обвинение, можно будет говорить о его экстрадиции, однако власти страны, где он сейчас проживает, вряд ли выдадут его России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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