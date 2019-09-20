Генпрокуратура просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову

При этом, в Генпрокуратуре не оспаривают доказанность вины 24-летнего актёра и верность квалификации его действий, однако считают вердикт излишне суровым.

Ранее представители театральной общественности, а также священники и учителя в коллективных обращениях встали на сторону Устинова. Поводом стало обнародованное видео момента его задержания, из которого следует, что актёер не оказывал сопротивления.