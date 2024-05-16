Генпрокуратура признала «SOTA media» нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала деятельность иностранной неправительственной организации «SOTA media» (Минюст признал SOTA (бывшая SOTA.Vision) иноагентом) нежелательной на территории России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, издание публикует материалы, направленные на дестабилизацию социально-политическую обстановки в стране, а также создание напряжения и раздражения в обществе.
Кроме того, организация распространяла материалы, дискредитирующие органы госвласти и ВС РФ.
«Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества», - говорится в заявлении.
Ранее генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Freedom House, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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