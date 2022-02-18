Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Свободный Идель-Урал»
Деятельность в России украинской организации «Свободный Идель-Урал» признана нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ" (ГО "ІДЕЛЬ") ("СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ", "Свободный Идель-Урал") (Украина)», — говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура отмечает, что деятельность организации угрожает конституционному строю и безопасности РФ.
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