Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации WOT Foundation

Отмечается, что Генпрокуратура приняла соответствующее решение «по результатам изучения поступивших материалов».

«Установлено, что ее [WOT Foundation] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении.

Информация о решении Генпрокуратуры передана в Минюст для занесения в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, отмечает РЕН ТВ.

