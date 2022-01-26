Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации WOT Foundation

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность неправительственной организации WOT Foundation (Польша) нежелательной в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Отмечается, что Генпрокуратура приняла соответствующее решение «по результатам изучения поступивших материалов».

«Установлено, что ее [WOT Foundation] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении.

Информация о решении Генпрокуратуры передана в Минюст для занесения в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, отмечает РЕН ТВ.

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ТЕГИ:ГенпрокуратураПольша
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