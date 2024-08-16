Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России» (ФРГ) признана нежелательной в РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, инициаторы создания структуры — бывшие муниципальные депутаты, резиденты с немецкой «пропиской», сбежавшие за границу после начала специальной военной операции. Организация пытается на средства западных кураторов из разведки открыть свои представительства в странах Евросоюза, задействовав проживающих там иноагентов и других «беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики» в России.

«"Депутаты" выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее в РФ признали нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), напоминает Ura.ru.

