Генпрокуратура хочет признать «Колумбайн» террористическим
Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС.
По данным суда, иск генпрокуратуры будет рассмотрен уже 2 февраля. При этом само заседание будет проходить в закрытом режиме.
«Колумбайнерами» нередко называют любых нападавших на школу учащихся по аналогии с устроившими массовую стрельбу американскими школьниками в старшей школе «Колумбайн» (штат Колорадо) в 1999 году.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» констатировал, что «Колумбайн» добрался и до приходских стен.
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