Генпрокуратура хочет признать «Колумбайн» террористическим

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС.

По данным суда, иск генпрокуратуры будет рассмотрен уже 2 февраля. При этом само заседание будет проходить в закрытом режиме.

«Колумбайнерами» нередко называют любых нападавших на школу учащихся по аналогии с устроившими массовую стрельбу американскими школьниками в старшей школе «Колумбайн» (штат Колорадо) в 1999 году.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» констатировал, что «Колумбайн» добрался и до приходских стен.

