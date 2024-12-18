Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Recorded Future из США
Генпрокуратура России признала деятельность американской неправительственной организации Recorded Future нежелательной в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, НПО была основана в 2019 году, ее штаб-квартира находится в американском штате Массачусетс, а в Великобритании, Швеции, Японии, Сингапуре работают ее филиалы. Recorded Future финансируется за счет корпораций из Соединенных Штатов.
«Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Кроме того, НПО оказывает информационно-техническую поддержку пропагандистской кампании Запада против России, задействована в сборе и анализе данных о действиях российской армии, обеспечивает специалистам с Украины доступ к программам при подготовке и проведении информационных операций против РФ.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации The Satanic Temple, напоминает Ura.ru.
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