Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Recorded Future из США

Генпрокуратура России признала деятельность американской неправительственной организации Recorded Future нежелательной в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, НПО была основана в 2019 году, ее штаб-квартира находится в американском штате Массачусетс, а в Великобритании, Швеции, Японии, Сингапуре работают ее филиалы. Recorded Future финансируется за счет корпораций из Соединенных Штатов.

«Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, НПО оказывает информационно-техническую поддержку пропагандистской кампании Запада против России, задействована в сборе и анализе данных о действиях российской армии, обеспечивает специалистам с Украины доступ к программам при подготовке и проведении информационных операций против РФ.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации The Satanic Temple, напоминает Ura.ru.

