Генпрокуратура потребовала национализировать активы сенатора Ахмата Салпагарова

Отмечается, что речь идёт о строительной компании «Кубанское», которая оценивается в сумму около четырёх млрд рублей, а также незаконно приобретённых земельных участках Тебердинского национального парка.

Кроме Салпагарова ответчиками по иску выступают 27 человек, в том числе его родственники и другие аффилированные лица. По данным ведомства, они незаконно приобрели земли Тебердинского национального парка по заниженной в сотни раз цене, после чего возвели на них восьмиэтажный пятизвездочный отель, четырехэтажную гостиницу и три жилых комплекса.

Также в Генпрокуратуре указали, что, став сенатором, Салпагаров продолжил скрыто совмещать госслужбу с коммерческой деятельностью.

Ранее суд в Москве по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бизнесмена Александра Галицкого на 8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».