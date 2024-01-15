Генпрокуратура попросила взыскать акции «Рольфа» в доход государства
Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства, передает «Интерфакс».
Иск зарегистрирован 27 декабря. Предварительное судебное заседание запланировано на 18 января.
Надзорное ведомство подало иск к автодилеру и основателю компании Сергею Петрову. Прокуратура потребовала направить в доход государства все акции концерна.
Президент России Владимир Путин в декабре передал активы автодилера во временное управление Росимущества. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение продиктовано исключительно экономической целесообразностью, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru