Генпрокуратура попросила взыскать акции «Рольфа» в доход государства

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства, передает «Интерфакс».

Новым гендиректором «Рольфа» стал бывший топ-менеджер «Авилон»

Иск зарегистрирован 27 декабря. Предварительное судебное заседание запланировано на 18 января.

Надзорное ведомство подало иск к автодилеру и основателю компании Сергею Петрову. Прокуратура потребовала направить в доход государства все акции концерна.

Президент России Владимир Путин в декабре передал активы автодилера во временное управление Росимущества. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение продиктовано исключительно экономической целесообразностью, сообщает «Радиоточка НСН».

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