Новым гендиректором «Рольфа» стал бывший топ-менеджер «Авилон»

Уточняется, что назначение не повлияет на работу «Рольфа». Все обязательства дилера перед сотрудниками, клиентами и партнерами сохранятся.

Издание также сообщает, что Гуляев не работает в «Авилоне» с февраля 2023 года. Кроме того российская автоторговая компания не является возможным покупателем «Рольфа».

Ранее основатель компании Сергей Петров, проживающий в Европе, назвал передачу акций автодилера под управление Росимущества правовым беспределом, заявив, что это «выстрел в ногу» государству, сообщает «Радиоточка НСН».



