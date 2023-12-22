Новым гендиректором «Рольфа» стал бывший топ-менеджер «Авилон»

Новым генеральным директором «Рольфа», после передачи автодилера под временное управление Росимущества, назначен бывший операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

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Уточняется, что назначение не повлияет на работу «Рольфа». Все обязательства дилера перед сотрудниками, клиентами и партнерами сохранятся.

Издание также сообщает, что Гуляев не работает в «Авилоне» с февраля 2023 года. Кроме того российская автоторговая компания не является возможным покупателем «Рольфа».

Ранее основатель компании Сергей Петров, проживающий в Европе, назвал передачу акций автодилера под управление Росимущества правовым беспределом, заявив, что это «выстрел в ногу» государству, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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