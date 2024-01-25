Генпрокуратура подала иски о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков, сообщается на сайте суда.

Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке. Среди них Родион Ким, Евгения Бровченко, Марина Метенчук, а также Дмитрий Дремлюга, который покинул Россию еще в 2010 году. Детали материалов на сайте не приводятся. Рассмотрения дела еще не началось.

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Глава Росрыболовста Илья Шестаков ранее заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы. На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством он указал, что это лучший показатель за последние 30 лет. Он также добавил, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе в России составляет более 150%.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявили, что российские рыбаки в 2023 году удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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