Генпрокуратура подала иски о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков, сообщается на сайте суда.

Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке. Среди них Родион Ким, Евгения Бровченко, Марина Метенчук, а также Дмитрий Дремлюга, который покинул Россию еще в 2010 году. Детали материалов на сайте не приводятся. Рассмотрения дела еще не началось.