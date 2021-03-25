Генпрокуратура описала типичного российского преступника

Генпрокуратура России составила портрет типичного преступника.

Согласно данным на портале правовой статистики ведомства, типичный российский преступник — безработный мужчина 30-49 лет, не имеющий постоянного источника дохода. На эту категорию граждан приходится 53,5% преступлений.

Кроме того, по информации ведомства, более 47% правонарушителей имеют начальное или основное образование.

Женщины, совершающие преступления, обладают примерно теми же характеристиками: возраст 30-49 лет, отсутствие постоянного дохода и высшего образования.

Как отмечают в Генпрокуратуре, реже всего идут на преступление подростки и люди старше 50 лет. Кроме того, меньше всего преступников среди сотрудников органов государственной власти, предпринимателей и студентов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПреступностьГенпрокуратура Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры