Генпрокуратура описала типичного российского преступника
Генпрокуратура России составила портрет типичного преступника.
Согласно данным на портале правовой статистики ведомства, типичный российский преступник — безработный мужчина 30-49 лет, не имеющий постоянного источника дохода. На эту категорию граждан приходится 53,5% преступлений.
Кроме того, по информации ведомства, более 47% правонарушителей имеют начальное или основное образование.
Женщины, совершающие преступления, обладают примерно теми же характеристиками: возраст 30-49 лет, отсутствие постоянного дохода и высшего образования.
Как отмечают в Генпрокуратуре, реже всего идут на преступление подростки и люди старше 50 лет. Кроме того, меньше всего преступников среди сотрудников органов государственной власти, предпринимателей и студентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- В РФ вновь выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В Совфеде оценили активность самолетов НАТО у границ РФ
- Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
- Генпрокуратура описала типичного российского преступника
- СМИ сообщили об оперативных мероприятиях в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru