Генпрокуратура Белоруссии потребовала от Литвы эсктрадировать Тихановскую

Белорусская генпрокуратура направила в Литву запрос об экстрадиции бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления, по которым она обвиняется в Белоруссии. Об этом пишет RT.

Ранее МИД Литвы заявило, что не собирается экстрадировать Тихановскую по запросу Минска.