Генпрокуратура Белоруссии потребовала от Литвы эсктрадировать Тихановскую

Белорусская генпрокуратура направила в Литву запрос об экстрадиции бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления, по которым она обвиняется в Белоруссии. Об этом пишет RT.

Ранее МИД Литвы заявило, что не собирается экстрадировать Тихановскую по запросу Минска.

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На родине Тихановскую обвиняют в попытке захвата зданий органов власти. По версии следствия, для осуществления плана приближенные Тихановской должны были нанять бывших сотрудников внутренних дел и военных.


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ФОТО: скрин Youtube.com
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