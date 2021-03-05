Генпрокуратура Белоруссии потребовала от Литвы эсктрадировать Тихановскую
Белорусская генпрокуратура направила в Литву запрос об экстрадиции бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления, по которым она обвиняется в Белоруссии. Об этом пишет RT.
Ранее МИД Литвы заявило, что не собирается экстрадировать Тихановскую по запросу Минска.
На родине Тихановскую обвиняют в попытке захвата зданий органов власти. По версии следствия, для осуществления плана приближенные Тихановской должны были нанять бывших сотрудников внутренних дел и военных.
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