Тихановская: Белоруссия сохранит прекрасные отношения с РФ
Белоруссия сохранит хорошие отношения с Россией, заявила экс-кандидат в президенты республики оппозиционер Светлана Тихановская.
«У нас будут прекрасные отношения с Россией. Но они будут прозрачными и понятными для всех сторон», — цитирует Тихановскую ТАСС.
Как отметила политик, Москва и Минск — соседи, поэтому должны работать вместе, сообщает Газета.ру.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления. Белорусский лидер считает, что система отношений Минска и Москвы может стать «мощнее, нежели в самой РФ взаимоотношения отдельных территорий», сообщает «Свободная пресса».
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