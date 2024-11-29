Генпродюсер KION Игорь Мишин покинул свой пост
Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин покинул должность, расторгнув трудовой контракт по соглашению сторон. В пресс-службе компании уточнили РБК, что решение об увольнении связано с личными обстоятельствами.
На прошлой неделе у Мишина прошли обыски.
Телеграм-каналы утверждали, что проверки могут быть связаны с его возможными контактами с галеристом Маратом Гельманом (включен Минюстом в реестр иноагентов, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
Представители KION не уточнили, каким образом возможная проверка могла повлиять на увольнение Мишина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru