Генконсульство России приостановило регистрацию на эвакуационные рейсы из Казахстана
Регистрация пассажиров на вывозные рейсы из Казахстана временно приостановлена, сообщает генконсульство России в Алма-Ате на своей странице в Facebook.
«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — отмечается в заявлении диппредставительства.
Генконсульство сообщит о появлении новых вывозных рейсов в РФ, отмечает RT.
Ранее стало известно, что во вторник планируются рейсы военно-транспортной авиации Минобороны в Россию. Самолеты доставят россиян из Алма-Аты в аэропорт «Чкаловский» в Подмосковье, пишет «Свободная пресса».
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