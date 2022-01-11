Генконсульство России приостановило регистрацию на эвакуационные рейсы из Казахстана

«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — отмечается в заявлении диппредставительства.

Генконсульство сообщит о появлении новых вывозных рейсов в РФ, отмечает RT.

Ранее стало известно, что во вторник планируются рейсы военно-транспортной авиации Минобороны в Россию. Самолеты доставят россиян из Алма-Аты в аэропорт «Чкаловский» в Подмосковье, пишет «Свободная пресса».

