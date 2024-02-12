Генконсул рассказал о дактилоскопии оформляющих ВНЖ в Казахстане россиян

Власти Казахстана с начала года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев. Говоря об изменениях, генконсул подчеркнул, что дипломаты уже столкнулись с этими мерами.

«Нами уже фиксируются случаи, когда российским гражданам, оформляющим себе вид на жительство, пришлось пройти через процедуру дактилоскопии», — рассказал Тураев.

В то же время генконсул указал, что требование не распространяется на туристов из РФ, которые прибывают в Алма-Ату регулярными рейсами из Москвы.

