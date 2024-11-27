Анастасия Ракова рассказала об открытии первого городского кардиоонкологического центра

Специалисты центра формируют персональный план наблюдения пациентов, корректируют терапию с учетом имеющихся заболеваний и рисков их развития. Это позволяет сохранять высокую эффективность противоопухолевой терапии при строгом контроле ее безопасности.



До этого Ракова рассказала о достижениях московского здравоохранения в сфере диагностики рака молочной железы. По ее словам, чтобы лечение было успешным, крайне важно вовремя выявить болезнь. Ракова подчеркнула, что новый стандарт онкологической помощи помог достичь существенных успехов в диагностике заболевания — так, в 2023 году на ранних стадиях выявлялись 79,1% опухолей (в 2018 году — 73,2%). Также более чем вдвое выросло количество исследований благодаря внедрению современных технологий и оборудования.

Отметила вице-мэр и важность осведомленности граждан о важности самодиагностики и регулярной проверки здоровья. По словам Раковой, многие столичные сооружения, в частности, Крымский мост и Останкинскую башню, украсят розовой подсветкой 15 октября, а в столичных Центрах амбулаторной онкологической помощи откроется посвященная победившим рак груди женщинам выставка.