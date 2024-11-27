Анастасия Ракова рассказала об открытии первого городского кардиоонкологического центра
В Москве для пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющими высокие риски осложнений при проведении специализированного лечения, разработали новый персонализированный подход к лечению.
Для этого в пилотном режиме в столице открыли первый городской кардиоонкологический центр на базе Городской клинической больницы имени С.С. Юдина, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Специалисты центра формируют персональный план наблюдения пациентов, корректируют терапию с учетом имеющихся заболеваний и рисков их развития. Это позволяет сохранять высокую эффективность противоопухолевой терапии при строгом контроле ее безопасности.
До этого Ракова рассказала о достижениях московского здравоохранения в сфере диагностики рака молочной железы. По ее словам, чтобы лечение было успешным, крайне важно вовремя выявить болезнь. Ракова подчеркнула, что новый стандарт онкологической помощи помог достичь существенных успехов в диагностике заболевания — так, в 2023 году на ранних стадиях выявлялись 79,1% опухолей (в 2018 году — 73,2%). Также более чем вдвое выросло количество исследований благодаря внедрению современных технологий и оборудования.
Отметила вице-мэр и важность осведомленности граждан о важности самодиагностики и регулярной проверки здоровья. По словам Раковой, многие столичные сооружения, в частности, Крымский мост и Останкинскую башню, украсят розовой подсветкой 15 октября, а в столичных Центрах амбулаторной онкологической помощи откроется посвященная победившим рак груди женщинам выставка.
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