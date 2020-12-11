Генеральный секретарь ООН назвал глобальные угрозы грядущего десятилетия

Разрушение договорённостей по сдерживанию ядерных сил и отсутствие кибер-регулирования в ближайшие десять лет могут стать причинами глобального кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме Нобелевской премии в формате видеоконференции.

Как пишет ТАСС, генсек сообщил, что проблемы глобальной координации не были вызваны лишь пандемией коронавирусной инфекции. Гуттериш отметил, что «эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве» — одни из областей, которые могут спровоцировать полномасштабный кризис во всём мире.

Ранее генеральный секретарь ООН предрёк миру сильнейший за 80 лет экономический спад, вызванный последствиями пандемии коронавируса.

