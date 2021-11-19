Генеральный прокурор РФ посетил строящийся космодром Восточный

Визит стал первой поездкой Краснова на объект строительства.

Генпрокурор осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры, а также провел совещание с и.о. генерального директора Роскосмоса Максимом Овчинниковым, заместителем гендиректора и исполнительным директором госкорпорации по вопросам строительства. В беседе участвовали руководители дирекции Восточного, органа государственного строительного надзора, ключевых подрядных организаций.

Открывая совещание, Краснов назвал космодром крупнейшим национальным проектом, который требует беспрецедентного объема финансирования и ежедневного заинтересованного участия значительного числа государственных органов и различных предприятий и организаций.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди Восточного, также Генпрокуратура провела работу по усилению межведомственного взаимодействия в этой сфере.

Краснов, подводя итоги совещания, подчеркнул, что сопровождающие строительство космодрома проблемы требуют от Роскосмоса и всех заинтересованных организаций принятия необходимых мер по их решению, ежедневного контроля за их устранением, повышения спроса и ответственности исполнителей, пишет «Свободная пресса».

