Генеральный прокурор РФ посетил строящийся космодром Восточный
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на строящийся космодром Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Визит стал первой поездкой Краснова на объект строительства.
Генпрокурор осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры, а также провел совещание с и.о. генерального директора Роскосмоса Максимом Овчинниковым, заместителем гендиректора и исполнительным директором госкорпорации по вопросам строительства. В беседе участвовали руководители дирекции Восточного, органа государственного строительного надзора, ключевых подрядных организаций.
Открывая совещание, Краснов назвал космодром крупнейшим национальным проектом, который требует беспрецедентного объема финансирования и ежедневного заинтересованного участия значительного числа государственных органов и различных предприятий и организаций.
Участники встречи обсудили проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди Восточного, также Генпрокуратура провела работу по усилению межведомственного взаимодействия в этой сфере.
Краснов, подводя итоги совещания, подчеркнул, что сопровождающие строительство космодрома проблемы требуют от Роскосмоса и всех заинтересованных организаций принятия необходимых мер по их решению, ежедневного контроля за их устранением, повышения спроса и ответственности исполнителей, пишет «Свободная пресса».
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