«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»

Отмечается, что новым генподрячиком планируется назначить стройуправление, которое создадут на базе госкорпорации. По данным источника, это планируется сделать в ближайшие месяцы.

Такое решение принято в связи с неудовлетворительной работой ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов).

