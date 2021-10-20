«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»

«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный» Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На Землю вернулся корабль с первым в мире «киноэкипажем»

Отмечается, что новым генподрячиком планируется назначить стройуправление, которое создадут на базе госкорпорации. По данным источника, это планируется сделать в ближайшие месяцы.

Такое решение принято в связи с неудовлетворительной работой ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры