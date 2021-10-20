«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»
«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный» Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что новым генподрячиком планируется назначить стройуправление, которое создадут на базе госкорпорации. По данным источника, это планируется сделать в ближайшие месяцы.
Такое решение принято в связи с неудовлетворительной работой ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов).
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