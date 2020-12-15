Генеральный директор Росгосцирка написал заявление об увольнении
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин покидает свой пост, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
В сообщении ведомства уточняется, что Шемякин уходит по собственному желанию, а его последним рабочим днём станет 15 декабря 2020 года.
В Минкульте добавили, что нового главу Росцирка выберут по результатам конкурса, очный этап которого планируется провести в феврале 2021 года. Пока же временно исполнять обязанности гендиректора учреждения будет советник Шемякина Сергей Беляков.
Ранее в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре рассказали, что за время отсутствия спектаклей убытки организации составили 100 миллионов рублей, сообщает RT.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку зоопарков и цирков выделят более 230 миллионов рублей, так как из-за ограничений в условиях пандемии доходов у таких организаций не было и их включили в перечень наиболее пострадавших.
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