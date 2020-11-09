Правительство РФ выделит циркам и зоопаркам 230 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку зоопарков и цирков будет выделено более 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства.



На совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что в условиях пандемии посещать зоопарки, дельфинарии, океанариумы и цирки «было невозможно», поэтому доходов у таких организаций не было и их включили в перечень наиболее пострадавших.



По словам Мишустина, в настоящее время частные организации и предприниматели, которые работают с животными, вновь оказались в непростом положении. Поэтому в правительстве приняли решение направить более 230 млн рублей чтобы сохранить эти предприятия и обеспечить уход и содержание питомцев, в том числе ветеринарное обслуживание.



Ранее генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился в правительство с просьбой помочь государственным и частным циркам справиться с последствиями вынужденного простоя из-за распространения коронавируса.

