Генерала РВСН Коннова лишили ученой степени за плагиат
Диссовет МГТУ имени Баумана проголосовал за лишение боевого генерала РВСН Алексея Коннова степени кандидата философских наук за плагиат. Анализ научного труда Конного, проведенный участники сообщества «Диссернет», выявил некорректные заимствования на 131 странице из 164, сообщает Газета.ru
В «Диссернете» установили, что кандидатская генерала Коннова под названием «Государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских Вооруженных Сил: социально-философский анализ» является грубой компиляцией чужих текстов без ссылок на источники.
Материалы исследования были направлены в диссертационный совет МГТУ имени Баумана, где ранее состоялась защита кандидатской Алексея Коннова. Ученые подтвердили справедливость претензий общественников.
«Анализ текста показал, что изложенные факты, касающиеся некорректных заимствований, соответствуют действительности. Коннов копирует текст блоками от одного абзаца до нескольких страниц, при этом указания на совместные публикации отсутствуют как в автореферате, так и в диссертации соискателя… При исключении из анализа титульного листа, оглавления, введения, списка литературы и приложений некорректные заимствования содержатся на 131 странице из 164», - заявил председатель комиссии доктор исторических наук Борис Земцов.
Члены диссовета МГТУ имени Баумана большинством голосов приняли решение лишить генерала Коннова научной степени. Окончательный вердикт примет ВАК и министр науки и высшего образования.
Ранее экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов в беседе с НСН оценил вероятность того, что среди клиентов «Диссернета» есть академики.
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