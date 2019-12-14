Генерала РВСН Коннова лишили ученой степени за плагиат

Диссовет МГТУ имени Баумана проголосовал за лишение боевого генерала РВСН Алексея Коннова степени кандидата философских наук за плагиат. Анализ научного труда Конного, проведенный участники сообщества «Диссернет», выявил некорректные заимствования на 131 странице из 164, сообщает Газета.ru

В «Диссернете» установили, что кандидатская генерала Коннова под названием «Государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских Вооруженных Сил: социально-философский анализ» является грубой компиляцией чужих текстов без ссылок на источники.

Материалы исследования были направлены в диссертационный совет МГТУ имени Баумана, где ранее состоялась защита кандидатской Алексея Коннова. Ученые подтвердили справедливость претензий общественников.