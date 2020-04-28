Генерала ФСБ назвали фигурантом дела о катастрофе MH17
Генерал ФСБ может являться главным фигурантом дела о гибели рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая занимается международным расследованием авиакатастрофы.
При этом отмечается, что в деле офицер ФСБ фигурирует под псевдонимом «Владимир Иванович». По данным BBC, речь идет о замруководителя пограничной службы ФСБ России — генерал-полковнике Андрее Бурлаке.
Эти сведения, в свою очередь, подтверждает и расследовательская группа Bellingcat.
Ранее Международная следственная группа включила Игоря Стрелкова-Гиркина в число подозреваемых в причастности к крушению наряду с россиянами Олегом Пулатовым и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко.
Сам Стрелков неоднократно отрицал свою причастность к уничтожению пассажирского самолета. В результате авиакатастрофы, напомним, погибли 298 человек.
Ранее Гаагский окружной суд, в котором рассматривается дело, отказался раскрыть данные в отношении 12 свидетелей, передает телеканал «360».
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