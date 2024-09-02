Экс-замминистра обороны РФ Попов отказался обжаловать свой арест

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов не станет подавать апелляцию на обжалование своего ареста по уголовному делу о мошенничестве. О таком решении своего подзащитного сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

Военный суд ранее отправил экс-министра, генерала армии в отставке в следственный изолятор до 29 октября. Как передает RT, сейчас высокопоставленный военный содержится в СИЗО «Бутырка».