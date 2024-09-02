Экс-замминистра обороны РФ Попов отказался обжаловать свой арест

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов не станет подавать апелляцию на обжалование своего ареста по уголовному делу о мошенничестве. О таком решении своего подзащитного сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

Военный суд ранее отправил экс-министра, генерала армии в отставке в следственный изолятор до 29 октября. Как передает RT, сейчас высокопоставленный военный содержится в СИЗО «Бутырка».

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По информации Следственного комитета, Попову вменяют злоупотребления за счёт подмосковного парка «Патриот». Генерал, в частности, построил себе за казённый счёт особняк, а также обустраивал его и участок, принуждая к бесплатным работам компании, которые работают по контрактам с парком.

По данным следствия, экс-замминистра занимался противоправной деятельностью совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Оба ранее также были отправлены под стражу. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при избрании меры пресечения в суде Павел Попов не признал вину.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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