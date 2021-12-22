Генерал ФСБ рассказал о главной опасности для России в 2022 году
Экономические проблемы станут главной опасностью для России в 2022 году. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с «Лентой.ру».
«Именно от экономики зависит все остальное. Если цены будут расти, общество окажется в состоянии постоянного напряжения. <...> Главные проблемы наших граждан — социально-экономического характера. Именно из них вытекают радикальные и протестные настроения в обществе. И именно проблемы в экономике множат число предателей и шпионов», — отметил Михайлов.
По словам генерал-майора, в случае ухудшения экономической обстановки россияне начнут «искать виноватых».
Кроме того, Михайлов назвал среди главных проблем увеличение числа преступлений, связанных с технологиями и кибермошенничеством. Генерал-майор отметил, что в правоохранительных органах мало квалифицированных специалистов, которые могут успешно решать подобные проблемы.
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