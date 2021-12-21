Володин перечислил главные вызовы 2022 года

Борьба с пандемией коронавируса и бедностью, а также международная политика являются для России главными вызовами в 2022 году. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о важности диалога с гражданами по теме QR-кодов

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить», — цитирует спикера Думы «Парламентская газета».

По словам Володина, одна из основных задач во внутренней политике России — преодоление бедности, пишет Ura.ru. Также в следующем году необходимо закрепить отношения РФ с другими странами. Спикер Госдумы подчеркнул, что внешняя политика Москвы достаточно эффективна, тем не менее, у России достаточно вызовов в международной сфере, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВячеслав Володин
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