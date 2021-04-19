Генерал ФСБ предсказал «расцвет» оружейного подполья
Генерал-майор ФСБ заявил, что Госдума увлеклась контролем над законопослушными владельцами оружия, хотя следовало бы активнее ловить подпольщиков.
Проблему нелегального рынка оружия невозможно решить контролирующими мерами, необходима эффективная оперативная работа. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя выявление в России 55 подпольных оружейников в 21 регионе.
«К сожалению, депутаты Госдумы излишне увлекаются контролем за оружием у законопослушных граждан. Охотникам, охранникам создали уже такой геморрой, что люди хотят вообще избавляться от него. Им выкручивают руки, добавляя новые требования по лицензированию, приобретению. Тему ужесточения в нашей стране поднимают по любому поводу, однако чёрный рынок на то и чёрный - из-за достаточно условного контроля сегодня и плодятся такие мастерские. Такую латентную преступность сложно выявить, поэтому основная задача должна состоять не в ужесточении контроля, а в совершенствовании оперативно-розыскной деятельности», - подчеркнул эксперт.
Александр Михайлов также предупредил, что технический прогресс совсем скоро приведёт к обострению проблемы нелегального производства оружия.
«В изготовлении оружия нет ничего сложного, для ближнего боя вообще на коленке можно сделать. Однако в ближайшее время эта тема станет ключевой. Дело в том, что всё большее распространение получают 3D-принтеры, а они дают возможность изготовить очень быстро и легко практически любой ствол в домашних условиях. У нас это направление пока в зародыше, а на Западе уже начали осознавать масштаб проблемы, для решения которой требуется изменение законодательства», - сказал он.
По данным Центра общественных связей ФСБ, в 21 субъекте федерации ликвидировано 27 подпольных оружейных мастерских, изъято более 220 единиц оружия. Спецоперация, в частности, проводилась в столичном регионе, кавказских республиках, Ставропольском, Приморском, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Вологодской, Ульяновской, Владимирской, Новосибирской, Тверской, Смоленской областях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве на майские праздники
- Сыну Кадырова присудили победу в боксёрском поединке, когда его начали бить
- Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов
- Песков оценил слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
- Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
- В Кремле прокомментировали угрозы США в случае смерти Навального
- Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
- В ПАСЕ проведут срочное заседание по Навальному
- МИД РФ ответил на заявления Праги о Петрове и Боширове
- МВД РФ предупредило о риске заразиться COVID-19 на несогласованных акциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru