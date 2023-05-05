Гендиректор Teamo посоветовал «VK» сделать аналог Tinder отдельным сервисом
От ухода Tinder выиграют все сервисы, которые работают на российском рынке, прежде всего, «Мамба» и «VK Знакомства», сказал НСН Василий Петров.
Многие соцсети пытались создать собственные сервисы знакомств, однако у них мало что получалось, поскольку знакомства требуют конфиденциальности. Об этом НСН заявил генеральный директор сайта знакомств Teamo. ru Василий Петров.
Ранее стало известно, что VK создаст свой аналог уходящего из России сервиса знакомств Tinder. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании. Отмечается, что в отличие от внутреннего сервиса «VK Знакомства», в новом не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте». По мнению Петрова, создание приложения от VK опасно для других участников рынка.
«С одной стороны, любая конкуренция — это опасность, особенно, когда в ней участвует такая крупная компания, как “ВКонтакте”. С другой стороны, соцсети много раз пытались создать свои сервисы знакомств, например, Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Однако основное в знакомствах — это конфиденциальность, это более интимная вещь, нежели соцсети. Так что большинство этих экспериментов оказались провальными. Логичное решение для VK — сделать приложение для знакомств отдельным сервисом. В таком случае оно станет серьезным конкурентом для других игроков рынка», — сказал Петров.
Также собеседник НСН предсказал приток пользователей во все российские сервисы знакомств после ухода Tinder.
«Бенефициарами этого процесса будут, безусловно, «Мамба» и новый сервис «VK Знакомства». То же самое происходило, когда уходил Badoo. Это стало замечательной новостью для тех, кто остается на российском рынке», — отметил эксперт.
Вместе с тем гендиректор Teamo.ru рассказал о сложностях с привлечением новых пользователей.
«Чем больше сервисов знакомств в России, тем выше порог вхождения и тем дороже для них приобретение нового пользователя. Соответственно, чем меньше конкуренция, тем дешевле приобретать пользователей. Если кто-то думает, что создать сервис знакомств легко, что надо просто показать мальчикам девочек, это совершенно не так. Нужно проделать большую работу, чтобы создать ядро, которое будет пользоваться сервисом и платить за это. Те, кто перейдет из Tinder в новые для них сервисы, увеличат их ядро и выручку. Безусловно, это положительная динамика», — подытожил он.
Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий заявил, что пользователи легко найдут замену Tinder, поскольку в России есть множество сервисов знакомств на любой вкус. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- СМИ: Еврокомиссия подготовила 11 пакет санкций против России
- FT: Клинтон заявил, что в 2011 году понял неизбежность конфликта между РФ и Украиной
- Орбан назвал Украину древней венгерской землей
- Baza: В Сергиевом Посаде женщина впала в кому из-за энергетика
- В Госдуме объяснили планы ЧВК «Вагнер» уйти из Артемовска
- Стало известно, где сейчас живет ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов
- «Победа» будет продавать еду для пассажиров перед посадкой в самолет
- Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто досрочно
- Суббота в Москве может стать самым холодным 6 мая в истории
- В ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru