На «Мамбе» сидит 35% иностранцев

Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в пресс-центре НСН рассказал об активности иностранцев на сайте знакомств в России.

«На «Мамбе» у нас порядка 30-35% иностранцев, сюда входит СНГ, на Россию приходится 65-70%. У нас есть разные проекты, обычно иностранцы используют платформы для знакомства друг с другом, а не с россиянами, у нас есть комьюнити в Германии, Израиле», - отметил он.

Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, рассказал ранее глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.

