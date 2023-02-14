На «Мамбе» сидит 35% иностранцев

Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий отметил, что иностранцы чаще знакомятся друг с другом, чем с россиянами. 

Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в пресс-центре НСН рассказал об активности иностранцев на сайте знакомств в России.

«На «Мамбе» у нас порядка 30-35% иностранцев, сюда входит СНГ, на Россию приходится 65-70%. У нас есть разные проекты, обычно иностранцы используют платформы для знакомства друг с другом, а не с россиянами, у нас есть комьюнити в Германии, Израиле», - отметил он.

Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, рассказал ранее глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День Святого ВалентинаИностранцыПраздники
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