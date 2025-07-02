Гендиректор «Мамбы»: Чат-бот от ЛДПР не составит конкуренцию сайтам знакомств
Чат-бот знакомств, созданный партией ЛДПР, стал легким технологическим решением, однако конкурировать с сайтами знакомств он не сможет, сказал НСН Андрей Бронецкий.
Запустив чат-бот знакомств, партия ЛДПР выбрала наиболее технически простое решение, однако оно не сможет конкурировать с сайтами знакомств, создать которые гораздо дороже и сложнее. Об этом НСН заявил генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
Партия ЛДПР запускает «русский тиндер» — чат-бот в Telegram под названием «Обоюдно», сообщили в пресс-службе партии. Алгоритм подбирает пару не только по геоданным, но и по увлечениям, что соответствует ее новой идеологеме «русский не по крови, а по духу». Верификация пользователя и проверка фото предусмотрены с использованием искусственного интеллекта. Бронецкий заявил, что чат-бот не составит конкуренцию сайтам знакомств.
«Это скорее легкое технологическое решение, которое можно воплотить в жизнь наиболее просто. Да и по цене это гораздо дешевле, чем сделать приложение под несколько платформ, убедиться, что их пропустит Apple или Google. Поэтому никакой конкуренции мы не видим. Для чего это нужно ЛДПР, не до конца понимаю. Сомнительно, что политическая партия выходит на рынок знакомств», — сказал Бронецкий.
Ранее Бронецкий назвал полезной инициативой проверку пользователей сайтов знакомств на судимость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Франции анонсировал жесткие санкции Евросоюза против России
- Генсек НАТО не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине
- Следком предъявил обвинение задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам
- Армения ввела временный запрет на импорт российского мороженого
- Артиста Михаила Боярского выписали из больницы
- Россияне не верят, что Трамп сможет решить конфликт на Украине
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 210 тысяч контрактников
- Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров с Киевом пока не определены
- Глава ВТБ призвал закрывать неэффективные производства
- Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru