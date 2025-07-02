Запустив чат-бот знакомств, партия ЛДПР выбрала наиболее технически простое решение, однако оно не сможет конкурировать с сайтами знакомств, создать которые гораздо дороже и сложнее. Об этом НСН заявил генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

Партия ЛДПР запускает «русский тиндер» — чат-бот в Telegram под названием «Обоюдно», сообщили в пресс-службе партии. Алгоритм подбирает пару не только по геоданным, но и по увлечениям, что соответствует ее новой идеологеме «русский не по крови, а по духу». Верификация пользователя и проверка фото предусмотрены с использованием искусственного интеллекта. Бронецкий заявил, что чат-бот не составит конкуренцию сайтам знакомств.