Гендиректор компании VK Добродеев покидает компанию
Генеральный директор компании VK (бывшая Mail.Ru Group) Борис Добродеев решил покинуть холдинг. Об этом сообщила сама компания.
При этом, как отметили в VK, он будет работать до тех пор, пока совет директоров VK не определит нового гендиректора для «плавной передачи дел». Добродеев занимал эту должность с 2016 года.
Накануне стало известно, что миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в капитале VK группе «СОГАЗ», которая является дочерним предприятием «Газпрома».
Ранее Добродеев поддерживал переименование холдинга Mail.ru Group. По его словам, название VK по названию флагманской соцсети «ВКонтакте» призвано сделать бренд более узнаваемым.
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