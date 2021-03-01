Гендиректор компании «Нафтапремиум» получил условный срок по делу о хищении 3 млрд рублей

Мосгорсуд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании «Нафтрапремиум» Александра Безрукова. Он признан виновным по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва. Об этом пишет ТАСС.

Заседание проходило в особом порядке, а материалы дела маркированы грифом «совершенно секретно». Безруков был осужден по статье о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Прокурор в ходе прений сторон запрашивал у суда четыре года и восемь месяцев колонии.