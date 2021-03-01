Гендиректор компании «Нафтапремиум» получил условный срок по делу о хищении 3 млрд рублей
Мосгорсуд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании «Нафтрапремиум» Александра Безрукова. Он признан виновным по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва. Об этом пишет ТАСС.
Заседание проходило в особом порядке, а материалы дела маркированы грифом «совершенно секретно». Безруков был осужден по статье о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Прокурор в ходе прений сторон запрашивал у суда четыре года и восемь месяцев колонии.
В 2014 году Росрезерв и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» заключили госконтракт на сумму 3,2 млрд рублей для оказания услуг по очистке топлива с помощью специальной технологии «Нафтапремиум». По данным следствия, сотрудникам Росрезерва было известно, что проведенные услуги не позволят улучшить качество топлива. Подрядчик получил более 3,2 млрд рублей за фиктивные услуги из федерального бюджета.
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