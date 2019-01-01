Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС. Решение принято Басманным судом, главу организации обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиарда рублей.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Уланина меру пресечения в виде ареста до 20 июня», — говорится в заявлении судьи.