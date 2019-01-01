Общество

Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве

17 мая19:45

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС. Решение принято Басманным судом, главу организации обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиарда рублей.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Уланина меру пресечения в виде ареста до 20 июня», — говорится в заявлении судьи.

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Отмечается, что хищение было связано с контрактом на поставку дизельного топлива. Сделка состоялась, однако часть средств, полученных из бюджета, пропала. По словам адвоката обвиняемого, дело ведут уже почти год, в течение этого времени Уланина неоднократно допрашивали. Свою вину директор НИИ отрицает.

Ранее Следственный комитет России просил продлить арест фигуранту другого уголовного дела о хищении, экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.


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ФОТО: pxhere.com
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