Гендиректор и главред «Медузы» опровергли сообщения о закрытии проекта

Генеральный директор, основательница издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Галина Тимченко опровергла данные о закрытии проекта.

Ранее «Голос Америки» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ссылаясь на выступление Тимченко на встрече в Институте Кеннана, сообщил, что гендиректор «Медузы» анонсировала закрытие проекта из-за убытков. Отмечалось, что из-за включения в список иноагентов издание в мае потеряло восемь журналистов и более двух миллионов евро доходов, и «существующая бизнес-модель рухнула».

«Я не давала интервью "Голосу Америки". Полностью опровергаю эти слова», — заявила Тимченко в беседе с Ura.ru.

Кроме того, информацию о закрытии «Медузы» опроверг главный редактор Иван Колпаков. Как отметил журналист в разговоре с агентством РИА Новости, издание продолжит выходить.

Минюст в апреле включил интернет-издание «Медуза» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, напоминает «Свободная пресса». Проект, стартовавший в 2014 году, занимал 10-е место по индексу цитируемости и 1-е по гиперссылкам в медиа среди интернет-ресурсов в 2020 году.

