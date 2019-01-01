Гендиректор «BlaBlaCar» все же рассказала о востребованных направлениях поездок на майские праздники

Генеральный директор «BlaBlaCar» все же рассказала о популярных направлениях поездок на майские праздники. Напомним, Первый канал отказался брать комментарий у генерального директора сервиса BlaBlaCar в России Ирины Рейдер, мотивируя это тем, что она женщина. «Серебряный дождь» решил доделать начатое и все же узнал у Ирины Рейдер, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники.

По словам Рейдер, востребованы направления Москва-Петербург (до 1000 рублей), Москва-Сочи (до 2 до 3 тысяч), в пределах Золотого кольца (300-500 рублей). Средняя стоимость километра на BlaBlaCar –2 рубля за километр.

