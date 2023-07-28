Геленджик получил систему онлайн-мониторинга водоснабжения

«Умные» счётчики позволили повысить эффективность использования системы водоснабжения в Геленджике. Они установлены в рамках реализации цифрового продукта МегаФона «Онлайн-мониторинг воды». Решение на базе технологии интернета вещей даёт возможность с высокой точностью контролировать фактический объем потребления воды, а также автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов.

В результате, компания «Концессии водоснабжения - Геленджик», которая управляет коммунальной инфраструктурой курортного города, более чем на 10% нарастила выручку от реализации воды с объектов, оборудованных «умными» счетчиками. На первом этапе реализации под их контроль попали 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома.

Технологически решение основано на применении специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц. Это гарантирует высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей. Данные передаются на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует безопасность процедуры. Кроме того, автоматическое резервирование позволяет восстановить информацию при её потере.

Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это даёт чёткую картину потребления воды в течение суток и позволяет правильно настроить подачу водного ресурса в зависимости от туристического сезона.

Как отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов, цифровизация ЖКХ вместе со сферами энергетики и транспорта становится локомотивом роста рынка интернета вещей.

«Реализация второго этапа позволит отслеживать промышленные утечки или незаконные врезки в трубы. Это обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», - пояснил Осипов. Директор «Концессий водоснабжения - Геленджик» Алексей Сорокин, в свою очередь, обратил внимание на удобство программных решений, которые позволяют управлять продуктами оператора прямо из «сердца» компании – диспетчерской службы.

В рамках реализации второго этапа проекта онлайн-мониторинга воды приборы учета монтируются на водопроводной магистрали. Они замеряют объем воды на входе и выходе, а базовая платформа сопоставляет эти показатели с объемом потребления воды жителями.

