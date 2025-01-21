Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов детям.
Уточняется, что штраф для физических лиц составит до 300 тысяч рублей (ранее 60 тысяч рублей). Штраф для должностных лиц составит до 700 тысяч рублей (ранее 300 тысяч рублей). При это штраф для юридических лиц увеличится до двух миллионов рублей (ранее составлял до 600 тысяч рублей).
Принятие инициативы внесет изменения в статью 14.53 кодекса РФ об административных правонарушениях.
Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru