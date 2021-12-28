«Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта»

Российская энергетическая компания «Газпром» показала архитектурную концепцию третьего небоскреба в комплексе «Лахта Центр». Об этом компания сообщила на официальном сайте.

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«Лахта Центр 3» будет достигать в высоту 555 метров и включит в себя 108 уровней. Общая площадь всего здания составляет около 180 тыс. квадратных метров. Два крыла здания будут переплетаться вокруг прозрачного атриума. Это решение поможет увеличить пространство на верхних этажах.

Сейчас в Санкт-Петербурге построен первый «Лахта Центр», в котором находится штаб-квартира «Газпрома». Высота здания достигает 462 метра. В 2021 году компания также объявила о планах возведения «Лахта Центр 2» высотой 703 метра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургГазпром
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