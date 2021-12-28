«Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта»
Российская энергетическая компания «Газпром» показала архитектурную концепцию третьего небоскреба в комплексе «Лахта Центр». Об этом компания сообщила на официальном сайте.
«Лахта Центр 3» будет достигать в высоту 555 метров и включит в себя 108 уровней. Общая площадь всего здания составляет около 180 тыс. квадратных метров. Два крыла здания будут переплетаться вокруг прозрачного атриума. Это решение поможет увеличить пространство на верхних этажах.
Сейчас в Санкт-Петербурге построен первый «Лахта Центр», в котором находится штаб-квартира «Газпрома». Высота здания достигает 462 метра. В 2021 году компания также объявила о планах возведения «Лахта Центр 2» высотой 703 метра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- У подмосковных водителей автобусов появится рейтинг
- «Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов Netflix
- Театр Джигарханяна присоединили к Театру сатиры
- «Маме корову»: Дед Мороз рассказал о необычных желаниях детей
- В Госдуме появится группа по защите христианских ценностей
- «Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта»
- Состояние найденной в овраге девочки стабилизировалось
- Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
- В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия
- Роспотребнадзор не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru