«Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта»

«Лахта Центр 3» будет достигать в высоту 555 метров и включит в себя 108 уровней. Общая площадь всего здания составляет около 180 тыс. квадратных метров. Два крыла здания будут переплетаться вокруг прозрачного атриума. Это решение поможет увеличить пространство на верхних этажах.

Сейчас в Санкт-Петербурге построен первый «Лахта Центр», в котором находится штаб-квартира «Газпрома». Высота здания достигает 462 метра. В 2021 году компания также объявила о планах возведения «Лахта Центр 2» высотой 703 метра.

